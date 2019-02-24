Первый хет-трик старого нового футболиста и первый гол в новом году аргентинского футболиста привели к единственной крупной победе в стартовых матчах первого весеннего тура чемпионата Украины по футболу.

Футболисты львовских "Карпат" со счетом 4:0 победили в гостях полтавскую "Ворсклу" в поединке 19-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги, который стал первым игровым днем внутреннего первенств после зимнего перерыва.

В составе гостей на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве отличились Франсиско Ди Франко, который забил свой первый мяч в новом году на 25-й минуте, а также вернувшийся в аренду после продажи в легендарный Селтик нападающий Марьян Швед, оформивший хет-трик во втором тайме, забив с одиннадцатиметровой отметки на 51-й минуте и дважды отличившись с игры: на 55 и 90+1 минутах.

На 85-й минуте возможность забить мяч престижа упустил полтавский бразилец Карека, который с 11-метровой отметки пробил выше ворот.

После победы в Полтаве "Карпаты" набрали 20 очков и вышли на 9-е место. "Ворскла" осталась на 6-м месте с 27-ю очками.

Завершится 19-й тур двумя важными поединками с участием лидеров украинского чемпионата в понедельник, 25 февраля. Киевское "Динамо" примет луганскую "Зарю", а донецкий "Шахтер" встретится в Харькове с "Александрией".

Результаты других матчей тура:

ФК "Мариуполь" - "Олимпик" (Донецк) - 2:1

голы: Александр Пихалёнок (45 + 4, с пенальти), Андрей Борячук (48, с пенальти) - Геннадий Пасич (26)

ФК "Львов" - "Черноморец" (Одесса) - 0:1

гол: Виталий Гошкодеря (32)

"Арсенал-Киев" - "Десна" (Чернигов) - 0:2

голы: Денис Фаворов (1, 90+1).

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