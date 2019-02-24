В поселке Партизанском Днепропетровской области на 45-летнего мужчину упала железобетонная плита, в результате чего он скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Сообщение об инциденте на заброшенной ферме вблизи элеватора поступило к спасателям 23 февраля в 11:49. По прибытию к месту происшествия установлено, что, при неизвестных обстоятельствах, на мужчину упала часть железобетонной конструкции. От полученных травм он скончался на месте. Погибшему было около 45 лет. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия относительно установления обстоятельств несчастного случая.

В 14:08 спасатели с помощью пневматических подушек и гидравлического оборудования подняли обломок разрушенной железобетонной стены и изъяли тело погибшего мужчины.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Кривом Роге подростка придавило насмерть бетонной плитой.

Также мы писали, как под Кропивницким мужчину раздавило плитой на собственном дворе.