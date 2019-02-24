В Днепре на жилмассиве Парус толпа людей штурмовала магазин секонд-хенд. В день завоза люди сметали все на своем пути, разбивая стекла входных дверей. Об этом сообщает "Днепр Вечерний".

Жители Днепра опубликовали в Facebook видео того, как группа людей штурмует двери магазина. Очевидцы событий пишут, что даже после того, как толпа выдавила дверь, кто-то разбил стекло. По информации издания, подобная атака на секонд-хенд стала привычной для Днепра. В день завоза где-то за час до открытия магазинов у входа собирается несколько групп молодых людей крепкого телосложения в спортивной одежде. Когда магазин открывается, они вламываются туда, блокируя остальных посетителей, жестко конкурируя друг с другом. "За мужчинами заходят дамы базарной внешности, которые выгребают наиболее ценные вещи. Потом эти вещи оказываются на рынках и в мелких лавочках в 3-4 раза дороже. Сам процесс "охоты за секондом" предполагает полное игнорирование окружающих и при необходимости силовое воздействие на них", - говорится в сообщении.

Внимание, видео 18+!

Как сообщала "Страна", во Львове в магазин секонд-хенда бросили взрывпакет, есть пострадавшие.

Также мы писали о том, как в Николаеве вооруженные грабители ограбили секонд-хенд.