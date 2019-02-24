Соперниками сборной Украины по футболу на чемпионате мира до 20-ти лет (U-20), который пройдет в Польше, будут сборные Катара, США и Нигерии.

Во время церемонии жеребьевки, которая прошла в воскресенье в Гдыне на севере Польши, подопечные Александра Петракова попали в группу D, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Всего на юношеском Мундиале по футболу до 20-ти лет сыграют 24 национальные команды, которые разделены на шесть групп. Матчи пройдут на стадионах городов Бельско-Бяла, Быдгощ, Гдыня, Люблин, Лодзь и Тыхи. В турнире смогут сыграть футболисты, родившиеся после 1 января 1999 года.

Открытие чемпионата состоится 23 мая матчем Польша-Колумбия в Лодзе. Этот город станет центром турнира. На местном стадионе будет проведено в общей сложности 10 матчей, включая и финал турнира 15 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что Александра Головко уволили из-за невыхода футбольной молодежки на Евро-2019, а также о том, что Руслан Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины по футболу.