Человек, который захватил пассажирский самолет бангладешских авиалиний, был убит в перестрелке с полицейскими. Об этом сообщает агенство AP.

Лайнер с 143 пассажирами на борту летел из столицы Бангладеш Дакки в Дубай и экстренно приземлился в городе Читтагонг (Бангладеш). Неизвестный мужчина попытался получить контроль над воздушным судном. Однако пилот принял решение приземлиться через 40 минут после взлета.

Первыми неадекватного пассажира заметили бортпроводники. Все 143 пассажира (по другим данным - 142) и семеро членов экипажа Boeing 737-800 были успешно эвакуированы после приземления.

Как сообщают местные власти, 25-летний гражданин Бангладеша, который пытался угнать самолет, требовал дать ему поговорить с премьер-министром страны. Окружившие лайнер сотрудники спецслужб потребовали, чтобы мужчина сдался, но он начал стрелять по силовикам. В результате террорист был ранен ответным огнем и умер по дороге в больницу.

Местные власти подтверждают, что у преступника был при себе пистолет, но не уточняют место перестрелки. BBC со ссылкой на местные издания отмечает, что спецслужбы страны провели штурм лайнера в аэропорту Читтагонга. Комментируя поведение злоумышленника и его требования связаться с премьером страны, в силовых органах Бангладеша не исключают, что он был психически нездоров.

Напомним, самолет "Бангладешских авиалиний" летел из Дакки в Дубай, он экстренно сел в Читтагонге (юго-восток страны). 145 пассажиров были эвакуированы.

Фото: twitter.com/sidhant

Как сообщала "Страна", в январе 42-летний любитель выпить пытался угнать самолет "Аэрофлота" в Афганистан.

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