Госсекретарь США Майк Помпео не исключил вероятности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро "больным тираном". Он также заявил, что считает отставку президента Венесуэлы Николаса Мадуро предрешенной. Об этом сообщает Fox News.

"Все варианты рассматриваются. Мы собираемся делать необходимые вещи для того, чтобы гарантировать, что народ Венесуэлы может выражать свое мнение, и демократия воцарится, и делать то, что необходимо для светлого будущего венесуэльцев", - заявил Помпео, отвечая на вопрос о возможности военной операции в Венесуэле.

Госсекретарь США добавил, что "Мадуро наихудший из тиранов. И я думаю, что венесуэльский народ это видит", - заявил он.

Помпео также сказал, что Вашингтон уже принимает определенные меры для помощи венесуэльцев и продолжит это делать, имея в виду поддержку провозгласившего себя главой государства Хуана Гуайдо и отправку в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Помимо этого, Майк Помпео заявил в интервью CNN о возможности новых санкциях против Каракаса.

"Будет больше санкций, и будет больше гуманитарной помощи. Я думаю, что мы найдем другие пути, чтобы гарантировать, что еда попадет к тем людям, которым она нужна", - заявил он.

Как подчеркнул Помпео, он "убежден, что венесуэльцы могут быть уверены: дни Мадуро у власти сочтены".

Напомним, МИД Венесуэлы обвинил главу Госдепа в "операциях под ложным флагом".

Ранее Помпео обсудил Украину с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Он отметил крайнюю важность поддержки Украины в ее стремлении к суверенитету и территориальной целостности.