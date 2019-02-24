Российский певец Стас Пьеха сообщил, что его клинику ограбили на 1,2 миллиона рублей (около 500 тысяч гривен). Об этом он написал в своем Instagram.

По словам Пьехи, в здание проник неизвестный в маске и взломал сейф. "Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплаты. Наша клиника на сегодня зарабатывает ровно столько, чтобы обеспечивать саму себя... это совсем не прибыльный бизнес и очень непривлекательный, т.к. мы постоянно имеем дело не только со спасением жизни, но и с активным сопротивлением со стороны спасаемого! И то, что побудило меня заняться этим, лежит совсем не в финансовой плоскости, это (если угодно) мое служение обществу, я знаю, как тяжело выздоравливать от наркомании и знаю тысячу (из миллионов ушедших), кто смог переродиться и знаю, как мы это сделали, я свято верю именно в этот путь и хочу иметь возможность делиться этим... Строя эту клинику я брал в долг, продал квартиру... я знаю, что должен этим заниматься и все тут, ничто другое меня совсем не прельщает. Из сейфа украли 1200000 рублей. Больше там никаких денег храниться не будет", - написал известный певец.

Фото: instagram.com/wolfieha

По данным "Пятого телеканала", наркологическая клиника в Москве принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой, она открыта в 2015 году. По словам артиста, для него это не коммерческий, а социальный проект.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Организована проверка камер видеонаблюдения и оставленных отпечатков пальцев. Известно, безопасность в медицинском учреждении обеспечивало охранное предприятие.

Как сообщала "Страна", в центре Киева ограбили сотрудницу Красного Креста.

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