В Полтавской области, селе Тарандинцы, мужчина травмировался во время обрезки и опилки деревьев. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации.

Позже мужчина умер в реанимации. "23 февраля в Лубенскую ЦРБ с предварительным диагнозом: политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, тупая травма живота госпитализирован гражданин Ф. 1966 года, житель с. Тарандинцы Лубенского района, который впоследствии умер в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

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