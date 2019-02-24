Космический аппарат "Юнона" сделал новый снимок Юпитера. Фото сделано 12 февраля 2019 года - во время 18-го близкого пролета вокруг планеты. Об этом говорится на сайте nasa.gov.

“Новая перспектива показывает закрученные облака, которые окружают круговую особенность в области струи, которая называется "Jet N6", - отмечается в комментарии к фото. "Юнона" сфотографировала Юпитер с расстояния около 8000 миль (13000 километров) от вершины облаков планеты.

Фото: nasa.gov

Как сообщала "Страна", астрономы нашли первый астероид - чужак, который прилетел из дальнего космоса и остался в Солнечной системе навсегда.

Напомним также, что NASA показало вращение тысяч астероидов в Солнечной системе.

Также мы писали, как NASA выложило в сеть звуки ветра с Марса. Звук марсианского ветра, который веял над посадочным модулем астрономов, лучше слушать в наушниках или с сабвуфером.