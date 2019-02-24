В Волынской области поставили крест "нацистскому полицаю, убийце и командиру УПА Григорию Перегиняке". Об этом говорится на Фейсбук-странице главы украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского в воскресенье, 24 февраля.

"Учился на курсах ОУН и в июне 1941 года вошел в Украину вместе с немцами в составе походной группы ОУН. С первых дней войны поступил на службу в "Шуцманшафт" - подразделение вспомогательной полиции и принял самое активное участие в уничтожении евреев. Служил герой в рядах полиции до 1943 года, когда по призыву ОУН полицаи ушли в лес – в форме, с оружием и сформировали УПА", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным Долинского, в феврале 1943 года Перегиняк с отрядом напал на жандармов-поляков и своих бывших коллег-полицаев в пгт. Володимирець.

"Как пишут биографы, в 1943 погиб от немецкой пули", - резюмировал Долинский.

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Как сообщала "Страна", решение Львовского облсовета об объявлении 2019-го годом Бандеры ухудшило отношение ко всем украинцам в Польше.

Напомним, что в Праге опубликовали книгу воспоминаний о том, что УПА сотрудничала с нацистами и пыталась вырезать чешское село на Волыни.