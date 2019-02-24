Украинская певица Ани Лорак, которую давно подозревают в романе с российским певцом Сергеем Лазаревым, опубликовала новое фото в Instagram.

На фото видно, что Лазарев нежно приобнял за талию Лорак. Совместное фото певица подписала: "Как же здорово было увидеться!" с хэштегами о том, что друзья всегда рядом. Стоит отметить, что такое же фото появилось и в Instagram-аккаунте певца. "Наконец-то увиделись ненадолго между своими гастрольными турами... anilorak мне мало!!!", - также добавил подпись и несколько сердечек Лазарев.

Поклонники подозревают пару в романтических отношениях. Также фанаты спрашивают у певицы, не беременна ли она.

"Отличная фотография! Очень гармонично смотритесь!", "Эх, любовь, любовь", "А беременная от кого - от него?", "Идут слухи что вы беременны, это правда?", "Ходят слухи, что вы не друзья", "Вы очень часто вместе стали появляться, хотите мужу отомстить?", "Они не могут быть парой, Лазарев не любит девушек, у него другая любовь", "Сладкая парочка", "Это уже в открытую заявления с обоих сторон-инстаграмов, что Вы пара"- пишут в сети.

Как сообщала "Страна", Ани Лорак с дочерью, Лазаревым и Киркоровым встретила Старый новый год в Майями.

Также мы писали, как певица сфотографировалась в обнимку с Лазаревым в канун Рождества.