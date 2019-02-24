Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить певицу MARUV, которая стала победительницей национального отбора на Евровидение 2019 в Украине, в качестве представительницы России в 2020 году.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", отметив, что она обладает хорошим потенциалом.

"Они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем "фак", - заявил одиозный российский продюсер, отметив, что сам с удовольствием бы работал с таким проектом.

Как сообщала "Страна", Зибров похвалил Maruv за песню-хит, но хочет видеть на Евровидении других.

Отметим, что по мнению немецкого эксперта, украинское правительство должно принять выбор зрителей, поддержавших Maruv.