Российский певец Дима Билан готовится к экстренной операции. Перед выступлением в Санкт-Петербурге он поскользнулся и сломал ногу в двух местах. Несмотря на травму он встретился с поклонниками. Об этом сообщает "СтарХит".

Поскользнувшись на улице около загородного дома, певец заработал двойной перелом ноги, который сразу был диагностирован медицинским персоналом.

Операцию назначили еще на 19 февраля, на следующий день после инцидента, но Билан отказался менять график выступлений и предпочел встретиться с поклонниками.

В тур с исполнителем отправился личный доктор, который вовремя делал артисту уколы обезболивающего. По возвращению в Москву Диме экстренно назначили хирургическую процедуру. Проведут ее в понедельник.

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