Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает провести повторное голосование в парламенте по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из блока до 12 марта. Об этом сообщает Reuters.

"На этой неделе мы не проведем полноценное голосование в парламенте, но мы обеспечим, чтобы это произошло к 12 марта", - заявила премьер журналистам, направляясь в Египет на первый саммит ЕС - Лига арабских государств.

Она уверена в том, что страна все еще может выйти из Европейского Союза с соглашением 29 марта - именно над этим, по ее словам, работает правительство Британии.

В Шарм-эль-Шейхе Мэй планирует заручиться поддержкой лидеров ЕС, чтобы добиться изменений в соглашении между Брюсселем и Лондоном об условиях Brexit в ноябре, которое британский парламент отверг в январе этого года.

Как сообщала "Страна", запланированным выходом страны из ЕС является 29 марта 2019 года. Впрочем, президент Европейского Совета Дональд Туск пообещал отдельный котел в аду для голосовавших за Brexit британцев.