Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) выяснили, что ежедневная физическая активность снижает риск депрессии. Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Медики пришли к такому выводу, проанализировав показатели более 600 тысяч человек, часть которых носила акселерометры - портативные счетчики замера количества движений. Также учитывались истории болезней участников исследования, их общее состояние здоровья и ряд генетических параметров.

Результаты исследования показали, что физически активные люди, носившие акселерометры, почти не страдали от депрессии. При этом на связь между спортом и развитием болезни не влияла генетика.



"Секрет в том, чтобы быть активным весь день. Пятнадцать минут пробежки, час работы в саду. Важно выходить на улицу и чем-то заниматься. <…> Если ваш пульс начинается с 60 ударов, разгоните его до 90. Не надо потеть и задыхаться от нагрузки, важно просто двигаться", - прокомментировал CBS News результаты научной работы профессор Университета Южной Калифорнии Дэвид Агус.

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Отметим, что у тех людей, кто просыпается рано, меньше риск развития депрессии и даже шизофрении.