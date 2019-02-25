В Украине продолжают обсуждать скандальный отбор на Евровидение, куда от нашей страны отправится певица Maruv.

Скандальность вызвана тем, что ведущие и некоторые члены жюри превратили песенный конкурс в политический фарс, обсуждая не столько творческие качества исполнителей, сколько их позицию в отношении России.

Дело в том, что из шести финалистов Нацотбора трое имели касательство к "российскому вопросу". Победительница Maruv часто посещала Россию с гастролями. Солистка YUKA - вообще гражданка РФ. А девушки из дуэта ANNA MARIA накануне финала отказались отвечать на вопрос "Чей Крым" - у них на полуострове живут родители, которые работают в местных органах власти.

Тема Крыма особенно зацепила находящуюся в жюри певицу Джамалу, которая сама родом с полуострова. Она устроила настоящую "проверку на патриотизм". Джамала заявила, что для неё важна позиция музыканта, который представит страну, а поэтому вопрос "Чей Крым?" шел своеобразным лейтмотивом в ее оценках.

"Когда ты пришел, ты представляешь нашу большую страну, и ты должен отвечать за всех нас. Поэтому я считаю, что в первый день будет пресс-конференция, на которой будет более 200 журналистов из разных стран. И ты должен четко знать, что происходит в стране" - заявила Джамала.

После выступления Maruv Джамала спросила: "Ты в Тель-Авиве, пресс-конференция. Какой-то журналист спрашивает: Крым – украинский?" "Украинский, конечно", – ответила Maruv.

После этого Джамала начала "допрашивать" Анну и Марию Опанасенко за их слова о Крыме.

"С одной стороны, я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но те, кто представляет конкурс, отвечают за всех нас. Как вы можете отвечать в интервью, что Крым – это родина? Хотя существует только один ответ: Крым – это Украина", – по-матерински наставляла девушек Джамала.

Правда, после этого она, противореча себе, заявила: "Я тоже выбрала родителей, к которым просто не могу поехать, потому что они в оккупированной части".

Вопрос родителей Джамалы - не простой. Он рождает уверенность, что сама певица не смогла бы пройти "проверку патриотизмом" на столь пристрастном конкурсе. Тем более, что и она - гастролировала в России уже после аннексии Крыма.

Российские гастроли Джамалы

Так, пользователи в социальных сетях напомнили о ее выступлениях на российском вокальном конкурсе "Новая волна" 2014 года и новогодний корпоратив в Сочи в 2015 году.

Продюсер певицы, как и ее PR-менеджер подобное отказался комментировать.

"Я знаю все, что происходит в жизни Джамалы последние 10 лет, но комментировать на этот счёт ничего не буду" - заявил "Стране" продюсер певицы Игорь Тарнапольский.

Что делают в Крыму родители Джамалы?

В то же время, родители певицы, которые не захотели покидать Крымский полуостров после событий 2014 года, судя по всему, получили российские паспорта.

Так, согласно информации всероссийской системы данных о компаниях и бизнесе, в апреле 2017 года была зарегистрирована местная религиозная организация мусульман "Кучук-озень" духовного управления мусульман республики Крым и города Севастополь.

Учредителем и руководителем значится Джамаладинов Алим Айярович, а сама организация располагается в селе Малореченское, что под Алуштой.

Фото: всероссийская система данных о компаниях

Именно в этом небольшом селе как раз и живут родители певицы Джамалы. Ещё недавно на украинских сайтах можно было найти и объявления об их отельном бизнесе с одноименным названием в честь дочери - "мини-отель Джамала".

Сейчас же подобные сообщения перекочевали на российский сегмент, последнее датируется 4 февраля 2019 года. Контактные данные отеля имеют российского мобильного оператора.

"Мини отель "Джамала" село Малореченское. От нас всего 7 минут ходьбы к морю и именно здесь живут родители известной певицы Джамалы. Великолепная кухня, которую досконально знают наши повара, не оставит Вас равнодушными, кроме того, также имеется летняя кухня где вы можете приготовить покушать сами. Также есть интернет и физкабинет с приборами шубоши и нугабест. Во всех номерах вентиляторы (все удобства + биде + стир машинка) - идёт речь в интернет- объявлении.

Фото "Комсомольская правда": дом-отель родителей Джамалы в 2016 году

Фото с сайта komandirovka.ru: один из номеров в мини-отеле "Джамала"

Отец певицы - Алин Джамаладинов, несмотря на заявление Джамалы в 2014 о его отказе менять гражданство, судя по всему сейчас имеет российский паспорт. Подтверждает это наличие индивидуального номера налогоплательщика религиозной организации, который Алим Джамаладинов, исходя из выписки реестра, ездил получать в Калининградскую область.

Фото: всероссийская система данных о компаниях