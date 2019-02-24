В Украину в понедельник, 25 февраля, придет незначительное потепление, которое сменится мокрым снегом и дождями: с юго-запада будет давить антициклон, а с севера - циклон. Украина окажется между этими мощными атмосферными гигантами. Сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Антициклон приведет к осадкам и холоду, а циклон будет сопротивляться. "Поэтому у нас в результате этой борьбы ожидается порывистый ветер. А на востоке и юго-востоке еще задержится немного снега. Однако, похоже, что антициклон будет побеждать. Потому что ветер ветром, а осадков все же не будет в большинстве областей. И тепла прибавится", - сообщает синоптик.

В Украине 25 февраля предусматривается +3...+8 градусов, а на востоке, северо-востоке, а также в Днепре около 0...+3 градусов. В Киеве понедельник будет сухим и сравнительно теплым, днем ​​ожидается +4...+6 градусов.

"Потепление, конечно, не может не радовать, но пока не расслабляемся. Февраль продолжается. И хотя до календарной весны недалеко, до астрономической еще приседать и приседать", - заключила Наталья Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", зима в феврале восстанавливает свой статус, однако, солнца в Украине становится все больше.

В воскресенье, 24 февраля, в Украине будет морозно, местами до -16 градусов.