Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью журналу "НВ" возмутился размером своей пенсии. По его мнению, "стыдом" для Украины является отсутствие специальной президентской выплаты.

Политик неожиданно болезненно отреагировал на вопрос журналиста НВ о том, высокая ли пенсия у экс-президента: "А нет у меня президентской пенсии! Я получаю депутатскую пенсию в 18 тыс. грн, но это стыд и позор, что нет президентской. Я постоянно поднимаю этот вопрос перед всеми президентами страны, но нынешняя власть такая примитивная, что все думают, это я о деньгах пекусь".

Немного остыв, Кравчук пояснил, что дело не в деньгах, а в справедливости.

"Обидно, что есть люди, которые сделали для страны сущие пустяки, а у них пенсии в 100 или 200 тыс., - добавил он. - Я взял на руки это государство, и я пока еще жив, а мне не могут назначить содержание даже в 5 грн. Сколько стою - столько дайте!"

Первым главой Украины Кравчук, ранее заведовавший отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ, а также бывший член Политбюро ЦК КПУ, стал 5 декабря 1991 года. Спустя три дня в белорусском санатории Беловежская пуща он подписал соглашение, положившее конец существованию СССР. Украина стала суверенным государством, а на месте СССР возник весьма формальный Союз Независимых Государств.

На внеочередных президентских выборах 1994 года Кравчук проиграл бывшему гендиректору Южмаша Леониду Кучме, который вслед за ним и возглавил Украину.

"Страна" разбиралась в нюансах монетизации субсидий. На первый взгляд, схема проста: на каждого получателя в "Ощадбанке" откроют персональный счет, куда станут перечислять деньги за коммуналку в размере рассчитанной органами соцзащиты субсидии.

Напомним, что озвучена схема перерасчета пенсий для украинцев в январе и марте.