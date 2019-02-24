На северо-востоке Индии из-за отравления контрабандным алкоголем погибли уже 150 человек. Более 170 людей госпитализированы. Об этом сообщает Reuters.

"По меньшей мере 150 человек погибли от употребления контрабандного спиртного в северо-восточном штате Индии", - говорится в сообщении

По словам министра здравоохранения штата Ассам Химанта Бисва Сармы, в больницах находятся более 170 пострадавших, а поток новых пациентов не прекращается. У некоторых пострадавших появились осложнения лишь спустя пару дней после употребления спиртных напитков.

"Мы отправили образцы для судебно-медицинской экспертизы, чтобы выяснить, какие ингредиенты использовались в этой партии спиртных напитков, которая привела к гибели многих людей", - добавил министр.

Трагедия в Ассаме произошла почти через две недели после того, как более 100 человек умерли от употребления паленого алкоголя в двух штатах северной Индии - Уттаракханд и Уттар-Прадеш. Ранее сообщалось о 131 жертве отравления фальсифицированными спиртными напитками в Ассаме.

"Страна" разобралась, насколько велики масштабы нелегального бизнеса на суррогатном спиртным и по каким признакам понять, что водка некачественная. На оптовых рынках, в небольших магазинах и через интернет очень часто продают опасный, некачественный алкоголь.

Напомним, что от отравления некачественным алкоголем в Украине погибли уже более полусотни людей.