Участие победительницы Нацотбора на Евровидение-2019 все еще под угрозой срыва из-за апрельских концертов певицы в России. В контракте от "Общественного" есть требование с запретом победителю украинского Нацотбора Евровидения гастролировать в России. Об этом написала PR-директор в "UA: Общественное вещание" Виктория Сидоренко на своей странице в Facebook.

"В контракте от "Общественного" есть требование с запретом гастролировать в Российской Федерации. Этот контракт певица (победительница национального отбора MARUV - Прим.Ред.) получила на ознакомление", - сказала она.

Сидоренко добавила, что у певицы MARUV есть сутки на ознакомление со всеми условиями контракта и на решение, касающееся их.

"Общественное также имеет право на решение, касающееся контракта. Окончательное решение о том, кто будет представлять Украину принимает именно "Общественное", - подытожила PR-директор.

Как сообщала "Страна", певица Maruv победила в Национальном отборе международного песенного конкурса Евровидение-2019.

Сама MARUV во время общения с журналистами заявила, что на следующей неделе проведет пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы относительно выступлений в России.

НОТУ взяло на размышления двое суток - отправлять Maruv на Евровидение-2019 или поедет кто-то другой.