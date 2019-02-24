Вооруженный преступник проник на пассажирский самолет, летевший из столицы Бангладеш города Дакки в Дубай (ОАЭ). Захват произошел 24 февраля во время промежуточной посадки самолета в еще одном бангладешском городе Читтагонг.

Преступник захватил самолет вечером 24 февраля в аэропорту Шах Аманат. Об этом сообщил министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан. По его словам, злоумышленник угрожал пилоту самолета пистолетом, передает Gulf Business.

По данным журналистов, преступник попытался взять на себя управление самолетом. Около 17:40 по местному времени (13:15 по киевскому времени) пилот совершил экстренную посадку в аэропорту Читтагонга.

Вскоре после этого сотрудники аэропорта сообщили в полицию об угоне самолета.

По информации агентства Reuters, всех 142 пассажиров вывели из самолета. Лайнер принадлежит авиакомпании Biman Bangladesh Airlines. По последним данным, преступник взял в заложники двух членов экипажа и требовал встречи с премьер-министром страны.

Фото: twitter.com/sidhant

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