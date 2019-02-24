Режиссер Марк Захаров рассказал о последних днях актера Олега Янковского, который умер в 2009 году от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Star Hit.

По словам Захарова, Янковский, узнав о неизлечимой болезни, не отказался от работы, артист репетировал новые постановки и играл в спектакле "Женитьба".

"Он уходил очень достойно и спокойно, до последних мгновений выходил на сцену и ни на что не жаловался. Никто не видел, что ему тяжело, поэтому он продолжал. Как только он почувствовал, что зритель замечает, он ушел", - рассказал Захаров.

Актер Александр Збруев был свидетелем последнего выхода на сцену Олега Ивановича. Он вспоминает, что в тот день Янковскому было очень плохо, но он все равно не отменил спектакль.

"В этот день было необыкновенное количество цветов, просто море цветов. У меня возникло ощущение, что люди прощались с ним", - добавляет Збруев.

Леонид Ярмольник также отметил, что Янковский не терял самообладания и чувства юмора. "Я приезжал в медицинский центр, когда ему уже было совсем плохо, а его жена меня не пускала, поэтому я сидел в коридоре. Она не хотела, чтобы я его видел другим", - сказал Ярмольник.

23 февраля Олегу Янковскому исполнилось бы 75 лет.

Олег Янковский Фото: Кадр из фильма

В документальном фильме к 75-летию Янковского, друзья актера рассказали, что Людмила Зорина была главной женщиной его жизни. Олег Иванович очень переживал за карьеру супруги, даже винил себя в том, что после переезда в Москву из Саратова ей пришлось больше заниматься семьей, а не играть в театре. Зорина считалась главным критиком всех работ мужа: каждый проект он обсуждал с ней.

Александр Збруев также отметил, что Янковский был очень открытым человеком, но при этом свои тайны артист доверял лишь узкому кругу людей, куда входили жена, сын и внуки. Многие коллеги даже не могли попасть в дом к актеру, потому что он старался огородить семью и свое личное пространство от чужих людей.

Напомним, наибольшую известность актёру принесла работа в фильмах "Щит и меч", "Служили два товарища", "Тот самый Мюнхгаузен", "Полёты во сне и наяву", "Ностальгия", "Обыкновенное чудо". На театральной сцене его самыми яркими работами являлись роли в спектаклях "Идиот" Ф. М. Достоевского, "Синие кони на красной траве" М. Ф. Шатрова, "Оптимистическая трагедия" Вс. В. Вишневского, "Чайка" А. П. Чехова, "Шут Балакирев" Г. И. Горина.

Как сообщала "Страна", в Украине насчитывается уже 596 запрещенных фильмов и сериалов.

Ранее мы писали, как в Минске скончался народный артист СССР Ростислав Янковский.