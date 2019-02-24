Участница юмористического проекта "Дизель Шоу" Яна Глущенко, которая пострадала в трагической аварии под Киевом, в которой погибла ее коллега Марина Поплавская, рассказала о самочувствии после перенесенной операции. Об этом сообщается в "Светской жизни".

Артистка получила травму колена и ей делали операцию в Риме. Она пришла на спектакль "Лебединое озеро" в Национальную оперу Украины в туфлях на шпильках и продемонстрировала, что может уже даже танцевать на каблуках. "Уже все нормально, все работает, Слава Богу. Бегаю. Я побежала на концерте на гастролях и такая: "О Господи, я бегу, я уже могу бегать. А на каблуках мне надо ходить. По 15 минут в день я одеваю каблуки и хожу, тренирую свою походку. Но полностью я пройду этот весь ужас через девять месяцев, тогда я буду полноценным здоровым человеком", - поделилась Глущенко.

Напомним, 20 октября 2018 года произошло смертельное ДТП под Киевом: автобус, в котором ехали актеры "Дизель Шоу", столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла актриса, звезда юмористического проекта Марина Поплавская. По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем.

Водитель, который вез актеров "Дизель Шоу", рассказал, что свою вину признает, но рассказывает, что за рулем не спал. По его словам, он отвлекся на Марину Поплавскую, которая время от времени подходила к нему, потому что чувствовала себя плохо.

Кроме погибшей Поплавской, в результате аварии пострадали еще восемь актеров "Дизель Шоу". Двух из них – Яну Глущенко и Егора Крутоголова госпитализировали с тяжелыми травмами. У Евгения Гашенка два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы - переломы двух ребер и пальца ноги, у Александра Бережка - два перелома на ноге. Также Евгений Сморыгин получил вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвоночника. Актеру шоу Олегу Иванице пришлось зашивать язык, также много ушибов получила Виктория Булитко.