В понедельник, 25 февраля, на территорию Украины будет перемещаться более теплый воздух с северо-запада. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке выпадет небольшой мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. В Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной части и в горах 5-10° мороза; днем 1-7° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 февраля самая высокая температура днем была 15,5 в 1990 году, самая низкая ночью -20,7 в 1917 году.

Фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 26 февраля, синоптики прогнозируют ночью в восточных областях и на северо-востоке небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла, днём 0-5° тепла. В Киеве 26 февраля ожидается погода ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, вдень 3-5° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", на выходных в Украине была морозная погода, местами температура опускалась до -16.

Напомним также, что на столицу Украины надвинулась небольшая облачная атмосферная область. Именно поэтому на улице в Киеве сейчас так холодно.