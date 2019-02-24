В субботу, 23 февраля, руководство соцсети Фейсбук заблокировало на 12 часов самый большую одесскую группу "Моя Одесса". Причиной блокировки стали поздравления с 23 февраля.

Администраторы разрешили опубликовать как поздравительные посты, так и посты недовольных традицией поздравлять с 23 февраля. Противоположные публикации вызвали шквал жалоб в администрацию Фейсбука с обеих сторон и с 20:00 субботы 23 февраля группа была заблокирована.

Как сообщил в воскресенье, 24 февраля создатель и администратор группы Сергей Ярощук, группу отключили "за нарушения норм сообщества". Он попросил все стороны конфликта пользователей уважительно относиться друг к другу и чужому мнению.

Группа "Моя Одесса" является самым многочисленным одесским сообществом в Фейсбуке с более 200 тыс. подписчиков.

Фото: facebook.com/istina45

"Страна" разбиралась, как новые правила Facebook уничтожили власть блогеров и вынудили их к миграции. Руководство американской соцсети ввело очень много нововведений за последний год, полностью поменявших все правила, к которым ранее привыкли пользователи.

Отметим, что блогер Анатолий Шарий рассказал, что его аккаунт в Facebook удалили по указанию из АП.

При этом официально запрещенная в Украине социальная сеть "ВКонтакте" держится в пятерке самых посещаемых сайтов страны.