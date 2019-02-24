С 19 по 21 февраля в Украине прошли три встречи 38 тура в Украинской хоккейной лиге - Пари-Матч, а также перенесённый матч 23 тура. "Белый Барс" уступил "Донбассу", "Динамо" по буллитам проиграло в Херсоне, отобрав зачётный пункт у "Днепра". В завершении "Кременчук" оформил спокойную победу над "Ледяными Волками".

"Белый Барс" – "Донбасс" 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Белоцерковчане достойно провели против действующего чемпиона полтора периода. За это время "Донбасс" лишь раз забил в большинстве усилиями Вадима Мазура, а хозяева ответили на экваторе поединка точным ударом Дениса Бородая. Но затем команда Сергея Витера подошла к реализации моментов с холодной головой, ещё во втором периоде увеличив преимущество до трёх шайб (Александр Костиков, Тигран Манукян и Виктор Захаров).

В заключительные 20 минут противостояния «Белый Барс» неоднократно имел возможность сократить разрыв, но отменно в воротах действовал Богдан Дьяченко. Уверенность кипера передалась его партнёрам, которые ещё дважды поразили цель. Дубль на счету Артёма Пуголовкина.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Белый Барс" – "Донбасс" 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

На следующий день обе команды провели в Белой Церкви перенесённый матч 23-го тура чемпионата. "Донбассу" пришлось нелегко, хотя итоговый счёт встречи говорит противоположное. В каждом из периодов дончане отличились по два раза – дубль оформил Александр Костиков, по голу в активе Вадима Мазура, Андрея Денискина, Сергея Кузьмика и Артёма Пуголовкина. Богдан Дьяченко провёл отличный поединок и записал шестой "шатаут" для себя в текущем сезоне.

Видео: youtube.com/УХЛ

"Днепр" – МХК "Динамо" 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Наиболее интригующим противостоянием посреди недели стала игра в Херсоне, где местный "Днепр" вновь испытал проблемы с соперником из нижней половины таблицы. Коллектив Дмитрия Пидгурского трижды выходил вперёд, но каждый раз харьковчане находили в себе силы отыграться. На голы Ивана Золотухина, Ивана Дунаева и Руслана Ромащенко гости ответили шайбами Никиты Олейника и двумя от Владимира Чердака.

В овертайме команды не поражали ворота, а в серии буллитов точнее оказались херсонцы. Победный бросок на счету Святослава Тимченко. "Динамо" навязало борьбу ещё недавнему лидеру и впервые отобрало очки у "Днепра". После осечки херсонский клуб с большой долей вероятности займёт третье место и будет противостоять "Волкам" в 1/4 финала плей-офф УХЛ.

"Кременчук" – "Ледяные Волки" 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Кременчужане в спокойном стиле одолели главного аутсайдера лиги. В первом периоде у хозяев точными бросками отличились Глеб Кривошапкин и Всеволод Толстушко. Игра проходила под контролем "Кременчука", что и засвидетельствовали голы Алексея Красильникова во второй 20-минутке и Николая Киселёва на старте третьего периода.

После этого "Ледяные Волки" размочили счёт после результативной атаки, которую удачно завершил Никита Шабанов. До конца противостояния "Кременчук" ещё раз отличился – точку в матче поставил Виктор Тютченко. Подопечные Александра Савицкого приберегли голы на следующие поединки, а также сэкономили силы перед решающими матчами «регулярки».

Следующие матчи состоятся 23 и 24 февраля. 23 числа, в субботу, в 15:05 МХК "Динамо" начнёт дуэль против "Ледяных Волков", а в 17:00 на "Альтаире" сойдутся "Донбасс" и "Днепр". 24 февраля 39-й тур закроется в 13:00 поединком "Белый Барс" – "Кременчук".

Видео: youtube.com/УХЛ

Как сообщала "Страна", опубликованы видео самых ярких моментов и заброшенных шайб 33-го тура УХЛ.

Отметим, что опубликовано видео мастер-класса для юных хоккеистов на открытом катке ВДНХ, сделанное с высоты птичьего полета.