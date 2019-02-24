Второй день после победы 27-летней Анны Корсун (Maruv) в Нацотборе Евровидения-2019 в соцсетях не утихают споры о кандидатуре певицы. Судя по комментариям в Facebook, у артистки прибавилось достаточно поклонников.

Журналист Вячеслав Чечило сообщил, что травля артистов за выступления в России (у Марув запланированы концерты в РФ 6 и 12 апреля) или родителей в Крыму - подло.

"Чей Крым? Есть широко известный, но мало популярный в нынешней Франции исторический факт - после освобождения страны от нацистов французы отомстили… женщинам. В ходе кампании по выявлению и расправе над "коллаборационистами", получившей название "L'épuration sauvage", около 30 тысяч девушек, подозревавшихся в связях с немцами, были подвергнуты публичным унижениям. Здоровые мужики били женщин, раздевали, стригли наголо и даже убивали. Иногда таким образом сводили личные счеты, иногда участники расправ пытались отвлечь внимание от своего собственного активного сотрудничества с оккупационными властями. Но, в основном, толпа просто хотела забыть, как 5 лет улыбалась немецким солдатам и услужливо подносила им кофе.

Вот сейчас наши патриоты ведут себя точно так же, как эти французские "герои". Они мстят артистам за то, что сами позорно, без единого выстрела сдали Крым. За то, что сидели ровно на жопе, вместо того, чтобы бежать в военкомат. За свою собственную трусость, двуличие и мелочность. За фабрику "Рошен" в Липецке, за проданную втихаря по российским законам недвижимость в Ялте, за родственников с российскими паспортами… Ведь в этом всем артисты, конечно же, виноваты, это же очевидно!".

Журналист Денис Иванеско сравнил тех, кто не пускает Maruv на Евровидение с совковыми комсомольцами.

"Устроили райком. Вы ж Гринджолы патриотичные уже отправляли. Так они опозорились. Зачем повторять эти грабли? На песенном конкурсе надо петь, а не отвечать когда был первый съезд рсдрп. Совок так же зажимал евреев, украиноязычных и диссидентов. Ему не помогло. И вам не поможет. 5 недель до дембеля", - написал Иванеско.

Экс-продюсер телеканала Enter-Music Юрий Молчанов также вспомнил провальное выступление "Грынджол" в 2005 году, когда группа заняла 19-е место из 24 (худший результат на то время).

Он думал, что с наступлением открытой цифровой эры, колхозные договорняки и шоу-бизнес навсегда забудут друг о друге. Но вчерашний вечер вновь напомнил ему о былых временах.

"Мы тогда занимались музыкальным телеканалом и я отлично помню, как открытым текстом послал парламентера, убеждавшего меня взять в ротацию "клип" да и вообще, поддержать глас, так сказать, революции. Я очень хорошо помню, как десятки непонятных товарищей атаковали офис с какой-то какофонической галиматьей на сд-болванках, требуя заняться их группами на одном лишь том основании, что они-де украинцы! Помню, как перечитав тогда Михаила Афанасьевича, увидел вдруг новое сияние звезды бессмертного Швондера…", - вспоминает Молчанов.

"Вчера подавляющее большинство тех, кому сейчас +/- 20 еще раз увидели всю неадекватность сошедших с ума старших. Они в очередной раз убедились, что архаичное тв, эти рефлексирующие какими-то тухлыми архетипами дряхлеющие персонажи – для молодости все это абсолютно чуждо! От этого дурдома нужно бежать. И если не в прямом (а мы знаем процент ребят, желающих свалить отсюда навсегда), то хотя бы в переносном смысле.

Вчера мы еще раз увидели, что изгнав в 2014-м одних швондеров, на их место пришли тысячи. Свалив памятники одному идолу, на его место пришли десятки других. "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!" - поменяйте фамилию и будет вам счастье! "Отстоим завоевания Октября!" - измени месяц и верь, иначе агент Кремля! "СССР - оплот мира во всем мире!" - меняй название страны и пышайся!

Истовые пропагандисты нового революционного счастья. ТВ-горлопаны патриотического хайпа, бьющиеся в конвульсиях истерики перед рассыпающимся остатками их никчемных рейтингов. Они политизируют все, к чему не прикоснутся, превращаясь в унылых и самодеятельных горлопанчиков чучхе.ua провинциального разлива. Вы можете сколько угодно вопить, что у вас свой шлях. А они, молодые, уже давно идут. Вас послали и идут! И в совершенно другом направлении, имя которому – РЕАЛЬНОСТЬ!", - отметил Молчанов.

Тем временем отправленный в отставку председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания дал понять, что результаты конкурса могут еще измениться.

Ранее "Страна" публиковала, о чем Siren Song, с которой Maruv представит Украину на Евровидении - 2019

Напомним, вице-премьер Кириленко намекает, что Maruv могут не пустить на Евровидение.