В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе шокированы информацией о подрыве на противотанковой мине микроавтобуса, перевозившего гражданских лиц вблизи блокпоста боевиков на Донбассе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Словакии и председатель ОБСЕ в Европе Мирослав Лайчак.

Чиновник выразил недовольство в связи с неспособностью сторон выполнить обязательства по разминированию.

"Сегодня я был шокирован взрывом машины на контрольно-пропускном пункте "Еленовка", в результате которого погибли 2 мирных жителя, а третий получил серьезные ранения; мои искренние соболезнования близким погибших. Я решительно осуждаю неспособность сторон выполнить свои обязательства по разминированию", - сообщил Лайчак.

Также свое недовольство произошедшим высказал и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

"Меня глубоко опечалила новость о том, что вчера на контрольно-пропускном пункте "Еленовка" были убиты 2 мирных жителя и один серьезно ранен. Эти люди пересекают линию соприкосновения, чтобы забирать пенсии, посещать родственников или покупать лекарства. Стороны должны защищать их", - написал он в Twitter.

Фото: Twitter.com

Напомним, что два солдата срочной службы подорвались на неизвестном предмете на полигоне в Киевской области.

Также на окраине Донецка неизвестные подорвали железнодорожный мост.