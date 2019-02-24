Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил госсекретаря США Майка Помпео в поиске повода для начала войны и поджоге грузовика с гуманитарной помощью. Дипломат назвал главу Госдепа специалистом по операциям "под ложным флагом".

"Госсекретарь Помпео, специалист ЦРУ по операциям под ложным флагом (Помпео ранее возглавлял ЦРУ - Прим.Ред.), считает, что обманет мир с помощью грузовика, подожженного в Колумбии его же агентами... Помпео и его наемные убийцы отчаянно ищут повод для войны. Сегодня операция сорвалась. Если вы хотите найти тех, кто сжег грузовик с фальшивой гуманитарной помощью, ищите их среди своих работников", - говорится на странице Арреаса в микроблоге Twitter.

Фото: twitter.com/jaarreaza

Оппозиция предприняла в субботу попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь. На границе с Колумбией были сожжены несколько грузовиков, а на границе с Бразилией, по данным НПО "Уголовный форум", были убиты четыре человека.

Ранее представитель Папы Римского в Колумбии отказался поддержать действия оппозиции и попытку прорваться в Венесуэлу на грузовиках с гумпомощью, назвав ее политической акцией.

Генсек Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.



Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой Венесуэлы после разговора с вице-президентом США. Вашингтон и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Операции под ложным флагом - тайные операции, осуществляемые с целью убедить общественность в том, что они проводятся теми, кого необходимо в этом обвинить.

Происхождение термина связано с тем, что в прошлом в Карибском море английские корсары нападали под флагом Франции на испанские корабли и колонии, используя то, что Франция была союзницей Испании, с целью спровоцировать конфликт между Испанией и Францией. В настоящее время эта тактика также нередко используется в политических целях.

Как сообщала "Страна", венесуэльские солдаты-перебежчики попросили у США оружие, чтобы свергнуть Мадуро.

Отметим, что власти США передали Гуайдо контроль над деньгами Венесуэлы в американских банках.