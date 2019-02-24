В воскресенье, 24 февраля, во Франции кремировали тело умершего легендарного кутюрье Карла Лагерфельда. Об этом передает Closer.

Прощальная церемония с участием близких и друзей прошла в городе Нантер, который находится в пригороде Парижа. Проститься с кутюрье пришли Вирджиния Виар, которая сменила его на посту креативного директора дома моды Chanel, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, а также принцесса Монако Каролина.

Отметим, что при жизни Лагерфельд рассказывал, что не хочет пышных похорон. Скорее всего, его прах развеют вместе с прахом его матери и его давнего сожителя Жака де Башера, который умер от СПИДа в 1989 году.

"Я попросил, чтобы меня кремировали и мой прах развеяли с прахом моей матери и Шупет, если она умрет раньше меня", - рассказывал кутюрье в одном из последних интервью.

Напомним, что уже названа причина смерти Карла Лагерфельда.