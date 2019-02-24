В Ровенской области командир одной из воинских частей разоблачен и задержан за получение взятки. Факт вымогательства и получения офицером неправомерной выгоды задокументирован 24 февраля сотрудниками ГБР и СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона.

Установлено, что полковник требовал и получил от предпринимателя $10 тысяч за подписание договоров о закупке и монтаже оборудования на территории, подчиненной воинской части.

"Правонарушитель задержан во время получения второй части средств в сумме 7 тыс. долларов, взятка обнаружена и изъята во время проведения следственных действий", - сообщили в прокуратуре.

Факт получения первой части взятки правоохранителями также задокументирован.

"По результатам проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о сообщении офицеру о подозрении, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности", - заявили в прокуратуре.

Как сообщала "Страна", у украинских коррупционеров за весь 2018 год в бюджет конфисковали всего 5 тысяч долларов.

Отметим, что суд арестовал 300 000 долларов Насирова, которые лежат в банке Великобритании.