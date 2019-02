В Англии перед мега-дерби Манчестер Юнайтед - Ливерпуль (пройдет матч 24 февраля) футбольное поле обработали чесночным спреем. Об этом в Twitter сообщил Sky Sports.

На видео показано, как газон "Олд Траффорд" обрабатывается чесночным раствором. Отмечается, что при этом в воздухе стоит сильный и неприятный запах.

Стоит уточнить, что Манчестер Юнайтед использует чеснок на поле уже пять лет. В первую очередь это профилактика, защита газона от паразитов. Многие клубы АПЛ закупают чесночный спрей оптом: 1 литр концентрата разводится в 24 литрах воды, потом смесь разбрызгивается по газону.

Агроном Эвертона Боб Леннон добавил, что благодаря чесноку можно оперативно уничтожать паразитов, которые размножаются в грунте, и как следствие - освежать и озеленять газон.

