Лариса Опанасюк, мама финалисток Национального отбора на "Евровидение - 2019" из дуэта Anna Maria (Анны и Марии Опанасюк) поделилась своими эмоциями после их выхода в финал конкурса. Об этом сообщает "Пятый канал".

По ее словам, близняшки очень расстроились и чуть не заплакали, когда судьи им поставили низкие баллы из-за их позиции по Крыму.

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили", - добавила мать сестер Опанасюк. Кроме того, она отметила, что многие люди в Крыму и в Украине "думают точно так же, как и сестры".

Негативная волна против девушек поднялась после того, как их целенаправленно просили ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Сестры публично заявили, что наша страна аннексированный полуостров "просто утратила", но сами они любят Украину.

"Страна" разбиралась, о чем говорит победа певицы Maruv и почему целый вице-премьер ее грозит не пустить на Евровидение.

Как сообщала "Страна", родителей Анны и Марии Опанасюк, внесли в базу сайта "Миротворец".

Отметим, что после скандала с пристрастием близняшек пригласили в Крым.