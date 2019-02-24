В воскресенье, 24 февраля, в Москве проходит акция памяти Бориса Немцова. В митинге приняли участие свыше шести тысяч человек, сообщает ГУМВД России.

"В акции принимают участие порядка 6 тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и общественной безопасности", - сказано в сообщении.

Акция проходила спокойно. Митингующие завершили акцию на проспекте Академика Сахарова, и уже сворачивают плакаты, флаги и начинают расходиться.

Само шествие прошло по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам и до проспекта Академика Сахарова Москвы. Колонну возглавляли лидеры общественно-политических партий и организаций.

Напомним, что Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников убийства Немцова к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.

Напомним, что в Киеве появились скверы имени Кузьмы Скрябина и Бориса Немцова.

Также площадь Немцова в столице США откроют в годовщину его убийства.