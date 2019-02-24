Кражи в отеле "Украина" в центре Киева уже становятся дурным тоном. "Страна" неоднократно описывала похожие случаи, когда из номеров (преимущественно иностранцев) исчезали ценности - валюта, гаджеты, ювелирные изделия.

Крайний случай такого безобразия произошел вчера вечером, 23 февраля, с подданным британской короны. По информации наших источников в правоохранительных органах, в полицию обратился 26-летний британец, который приехал в страну с туристической целью. Он заявил, что из его номера в гостинице "Украина" украли всю наличность, которую он снял с карты. Утверждает, что никого в номер не приводил.

Потерпевший предполагает, что причиной кражи стало то, что он не запер дверь в номер, когда был в душе и кто-то в этот момент зашел к нему и выкрал около 10 тысяч гривен. Полиция завела уголовное дело по статье 185 УК Украина - Кража. Следователи просматривают видео, чтобы обнаружить причастен ли к краже кто-то из персонала. Оперативники выдвигают также версию, что чистить карманы и кошельки иностранцев в гостинице могут еще и путаны, которых регулярно проводят к себе гости столицы.

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