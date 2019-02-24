Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне извинился за свой непристойный жест, показанный им в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ювентуса (2:0). Об этом сообщает AS.

"Вы знаете, я никогда не ищу оправданий. Я хотел бы извиниться перед теми, кто обиделся, перед Ювентусом. Это было плохое выражение моих чувств на тот момент. Прошу прощения и хотел бы закрыть вопрос", - заявил он.

Напомним, когда Атлетико забил первый гол Диего Симеоне наглядно показал, что его команда делает с Юве.

Вот за этот жест Симеоне пришлось извиняться, фото: Twitter

Ответный матч в Италии между Ювентусом и Атлетико назначен на вторник, 12 марта.

Как сообщала "Страна", знаменитый Зинедин Зидан дал предварительное согласие возглавить "Челси". Он попросил владельца клуба Романа Абрамовича о трех условиях.

Отметим, что Ливерпуль, Бавария, Лион и Барселона не забили ни одного мяча в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.