В воскресенье, 24 февраля, под Киевом в селе Стоянка произошла перестрелка. Об этом сообщает Информатор.

Происшествие случилось на парковке возле заправки KLO. В результате стрельбы пострадал один человек. Известно, стрелок сделав несколько выстрелов, скрылся с места преступления.

На месте происшествия работали эксперты, участники следственно-оперативной группы и патрульной полиции. Пострадавшего увезла карета скорой помощи.

Сотрудники полиции отказались комментировать ЧП, однако подтвердили, что стрельба была, и что пострадал один человек. Состояние потерпевшего на данный момент неизвестно. Причину конфликта и личность нападавшего предстоит установить следствию.

Фото: Информатор

Напомним, что под Киевом конфликт у магазина закончился стрельбой.

Также в центре Киева посетители устроили стрельбу в кафе .