В Карпатах спасли четырех туристов из группы, которая 22 февраля взобралась на гору Поп Иван и застряла там из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Горе-туристов доставили в урочище Погорелец, от дальнейшей госпитализации они отказались.

Отметим, что проведение аварийно-спасательных работ на горе Поп Иван, которые отложили из-за непогоды, было восстановлено только утром 24 февраля.

"В 09:10 спасатели и волонтеры начали сопровождение группы из 4 человек с горы Поп Иван в урочище Погорелец. По состоянию на 12:30 пострадавших доставили в урочище, после медицинского осмотра от дальнейшей госпитализации они отказались и направились к месту постоянного проживания", - уточнили спасатели.

Напомним, что в Карпатах Поп Иван заморозил насмерть двух туристов.

Также в Карпатах спасатели на носилках спустили с горы Поп Иван двух туристов с обморожениями.