У победительницы Национального отбора на Евровидение-2019 певицы Maruv хорошая песня, но Нацсовет по ТВ и радиовещанию может не отправить ее на конкурс. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил народный артист Украины Павел Зибров.

"Дело в том, что у Maruv прекрасная команда, но Украиной там и не пахнет. Она могла представлять Эстонию, Польшу или любую другую страну. Да, там стандарт, музыка запоминается, хит 100-процентный. Я думаю, что Украине нужно группу Kazka отправлять на Евровидение. Если они заняли второе место, то Национальный совет может изменить показатели в связи с тем, что Maruv и гастролировала и пела, и имела награды российских премий. Но Анна Мария, и Maruv невиновны, здесь виноваты чиновники, которые допустили это (при национальном отборе не проверили участников - Прим.Ред.)", - заявил Павел Зибров.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", в 2019 году от Украины на музыкальный конкурс Евровидение-2019 поедет исполнительница Maruv. Певица победила в финале национального отбора, за нее проголосовали зрители и судьи.

Отметим, что НОТУ взяло на размышления двое суток - отправлять Maruv на Евровидение-2019 или поедет кто-то другой.