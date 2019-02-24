В Киеве в Соломенском районе, 24 февраля, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает в Facebook "ДТП. Киев".

Происшествие случилось на улице Георигия Кирпы.

"Жуткое смертельное ЧП: это не съемка фильма, труп в колодце. В Киеве, по ул. Георгия Кирпы,2 возле Укрпочты был обнаружен труп мужчины, на место происшествия прибыли спасатели Киевской службы спасения", - сказано в сообщении.

Спасатели "КАРС" приехали на место происшествия и сняли свисавший труп. Следствие установит, было ли это убийство или самоубийство.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала,что из окна в Софии Киевской выпал мужчина, не исключено самоубийство.

Также два незнакомых человека совершили самоубийство в разным местах одного города под Одессой.