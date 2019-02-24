В субботу, 23 февраля, в селе Студенок Изюмского района Харьковской области утонул шестилетний мальчик. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Предварительно установлено, что шестилетний мальчик и его четырехлетняя сестра пошли гулять по замерзшему пруду. Они вышли на тонкий лед, который треснул под ними, и мальчик провалился в прорубь.

Девочка побежала звать на помощь, однако когда ребенка вытащили из воды, было уже поздно. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Начато расследование трагедии.

Как сообщала "Страна", в Николаевской области женщина прыгнула в прорубь, чтобы спасти чужих детей. К трагедии едва не привели детские игры без присмотра взрослых.

Напомним, что в Киеве две подружки рухнули под лед, когда вышли на озеро ради селфи.