Астроном из США обнаружил девятую планету-гигант в окрестностях Солнечной системы. Ученый из Института Карнеги в Вашингтоне, (округ Колумбия, США) Скотт Шеппард нашел планету на расстоянии в 140 раз дальше от Солнца, чем Земля, передает Science.

На данный момент у космического тела нет официального названия, но планету с юмором называют FarFarOut ("далеко-далеко").

Орбита планеты пока не известна и для ее определения и сбора доказательств понадобится несколько лет. Ученые предполагают, что неизвестно, останется ли планета настолько же далеко от Солнечной системы, чтобы быть свободной от гравитационного притяжения планет-гигантов Юпитера и Сатурна.

Ранее "Страна" сообщала, что ученые зафиксировали первое свидетельство столкновения экзопланет вне Солнечной системы.

Также опубликовано видео полного маршрута марсохода Opportunity по Красной планете за 15 лет.

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