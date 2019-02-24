В городе Измаил Одесской области в субботу, 23 февраля, на пересечении проспекта Мира и улицы Ивана Франко не разминулись автомобиль патрульной полиции Renault Duster и легковое авто Mazda. Об этом сообщает "Город 24".

Автомобиль Mazda двигаясь по проспекту Мира, начал совершать маневр левого поворота и не уступил дорогу автомобилю патрульной полиции (который также двигался по проспекту). В результате произошло ДТП.

От удара авто патрульных отбросило за пределы проезжей части. В результате столкновения травмы получили два сотрудника полиции, которых госпитализировали в медучреждение.

Фото: gorod24.info

Как сообщала "Страна", в Киеве водителя за рулем прихватило сердце и авто влетело в троллейбус. Во время движения, мужчине за рулем Toyota стало плохо, он потерял управление и врезался в троллейбус.

Напомним, что в Одессе легковушка влетела в электроопору, на месте погибли водитель и пассажир.