В воскресенье, 24 февраля, в Молдове проходят парламентские выборы. По состоянию на 12:00 (в Кишиневе и Киеве время одинаковое - Прим.Ред.) явка избирателей составила 20,9%, передает РИА Новости.

Центризбирком республики сообщает, что принять участие в голосовании успели более 595 тысяч человек, это 20,91% избирателей. Самыми активными остаются люди в возрасте от 56 до 70 лет. На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 18 тысяч человек, 0,65% от общего числа избирателей.

Напомним, что на выборах депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС и правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.

Напомним, что в Молдове начались парламентские выборы, а заодно и референдум.

Также ЦИК Молдовы обратилась в полицию из-за подвоза на участки жителей ПМР.