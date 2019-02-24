Новым послом Саудовской Аравии в США станет принцесса по имени Рима бинт Бандар Аль-Сауд. Ее отец был послом в Вашингтоне с 1983 по 2005 год. Об этом в воскресенье, 24 февраля передает Интерфакс.

Принцесса Рима бинт Бандар Аль-Сауд на протяжении 20 лет жила в США и окончила университет им. Джорджа Вашингтона.

Новый посол известна также благодаря своей благотворительной деятельности. Также она стала первой женщиной, занявшей пост представителя главы Генеральной федерации спорта Спудовской Аравии. Ведомство занимается стимуляцией активного образа жизни.

Принцесса Рима сменит в должности принца Халеда бен Салмана бен Абдель-Азиза. Согласно королевскому указу, он займет пост замминистра обороны в ранге министра. Министром обороны Саудовской Аравии является его старший брат - наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

Фото: en.wikipedia.org

Как сообщала "Страна", в ООН обвинили власти Саудовской Аравии в убийстве журналиста Хашогги.

Напомним, что в Саудовской Аравии выпал снег. Жители "оседлали" санки в летней одежде и шлепанцах.