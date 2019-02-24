Британский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл прибыли в Касабланку, Марококо. Об этом передает Reuters.

Королевская чета прибыла в страну, чтобы поддержать образование сельских девочек, живущих у Атласских гор. Эта поездку было решено было провести по запросу британского правительства.

Меган и Гарри и ее муж посетят специальный пансионат, чтобы выяснить, как обстоят дела с образованием детей. Также они встретятся с местными школьниками и учителями, а потом сходят на футбольный матч.

Отмечается, что члены королевской семьи не посещали Марокко долгие годы. Последний раз в страну приезжал принц Чарльз еще в 2011 году. Королева Елизавета II нанесла свой последний визит в Марокко в 1980 году.

Напомним, что подружки Меган Маркл устроили ей вечеринку в Нью-Йорке в честь рождения будущего первенца.

Также Меган Маркл намерена судиться с британским таблоидом, который опубликовал ее письмо с обвинениями в адрес отца.