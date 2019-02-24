С каждым днем предвыборная кампания в Украине становится все горячее. Так, 26-летняя жительница Львовской области по телефону угрожала одному из кандидатов в президенты. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

21 февраля в полицию поступило заявление от одного из кандидатов в президенты. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступают сообщения с угрозами.

В ходе следственных действий полицейские установили, что угрозы кандидату с телефона своего отца посылает жительница Львовской области, 1992 года рождения. Полицейские изъяли телефон, с которого поступали сообщения с угрозами.

Подозреваемая объяснила свои угрозы тем,что поддерживает другого кандидата. Главным следственным управлением Нацполиции по факту открыто уголовное производство.

На данный момент следственные действия продолжаются. По данному факту следователями Главного следственного управления Нацполиции было открыто уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса.

Напомним, что неизвестный угрожал взорвать аэропорт и АЭС под Ровно и требовал приезда Порошенко.

Также в Броварах поймали двух вымогателей, угрожавших убийством семье местного жителя.