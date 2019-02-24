В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили про взлом своего телеграм-канала после публикации опроса, посвященного Юлии Тимошенко. От лица самого телеграм-канала заявили, что наоборот помогали Зеленскому безвозмездно и возмущены обвинениями.

Об этом говорится в сообщении официального канала "Команда Зеленского" в Telegram.

"Вследствие определенных событий в штабе Зеленского, наш канал обвинили в фейковости и сейчас работники штаба всем рассказывают, что канал был "взломан", - сказано в сообщении.

На канале отметили, что "безвозмездно помогали", а в ответ "получили такие обвинения". В следующем сообщении телеграм-канала было опубликовано еще одно сообщение против Зеленского с "разоблачением хакерской атаки 1 января".

Согласно сообщению, обвинение против руководства Телеграм-канала последовало после того, как на нем опубликовали опрос о Юлии Тимошенко, который не был согласован с Владимиром Зеленским.

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