В ЦИК Молдовы обратились в полицию в связи с попытками жителей Приднестровья проголосовать на выборах в республике. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИКа Родика Сырбу, передает РИА Новости.

Ранее со-председатель оппозиционного блока ACUM Андрей Нэстасе сообщил, что представители Тирасполя и Кишинева организовали транспорт, чтобы доставить к избирательным участкам жителей Приднестровья, которые, по его словам, должны принять участие в выборах в парламент и тем самым повлиять на их результат.

"Мы получили жалобу от одного из электоральных конкурентов по этому поводу и обратились в соответствующий орган - Генеральный инспекторат полиции, чтобы они разобрались в ситуации", - сказала Сырбу.



В Молдавии в воскресенье, 24 февраля проходят парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.

Как сообщала "Страна", в Молдове начались парламентские выборы, а заодно и референдум. С гражданами будут советоваться по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61, второй вопрос касается возможности отзыва избирателями депутата.

Напомним, что накануне парламентских выборов в Молдове два оппозиционера обвинили власти страны в отравлении их ртутью