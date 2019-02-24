Немецкий эксперт по вопросам Евровидения и один из авторов официальной страницы конкурса на немецком языке Ирвинг Вольтер прокомментировал "Стране" конфликт, который разгорелся в Украине после победы на национальном отборе певицы Maruv.

Напомним, что по мнению представителей НОТУ, а также вице-премьера Вячеслава Кириленко Украину на Евровидении не может представлять участник, который ездит с гастролями в Россию.

"Евровидение, как и любой международный конкурс в некоторой степени является политическим, так как страны конкурируют друг с другом. Даже если это не так, то восприниматься будет именно так", - рассказывает "Стране" Ирвинг Вольтер

В тоже время он говорит, что если украинское правительство не даст возможность поехать на Евровидение реальному победителю конкурса (то есть Maruv) это может существенно повлиять на мнение зрительского европейского сообщества, которое как раз и выбирает победителя.

"Ситуация между Украиной и Россией сложная. Однако в истории "Евровидения" нет примеров, когда певца просили отойти в сторону из-за его карьеры в другой стране. Я думаю, что бесполезно так политизировать певцов. Кроме того, это станет весьма негативным фактором для имиджа Украины. Очевидно, что зрители выбрали Maruv для представления своей страны в Тель-Авиве, поэтому украинское правительство должно принять их решение в доброй демократической традиции", - сообщает "Стране" Ирвинг Вольтер.